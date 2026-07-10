Adjudican el contrato para construir las 25 viviendas públicas en Noalla

Resultado hipotético del edificio de viviendas públicas que se construirá en Noalla

La Xunta de Galicia adjudicará el contrato para la redacción del proyecto y ejecución de las obras de construcción de las 25 viviendas de promoción pública en la parroquia de Noalla, en el municipio de Sanxenxo, a la empresa Constructora San José. Esta decisión se tomó, en el día de ayer, en el Consello de Administración da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal).

En total, el gobierno gallego recibió un total de trece ofertas para llevar a cabo esta actuación.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 6.307.684,92 euros y un plazo de ejecución de 19 meses. Cuatro de ellos estarán destinados a la redacción de los proyectos y, los quince restantes, se utilizarán para llevar a cabo la ejecución total de la obra.

Parcela cedida

La construcción de estas viviendas es posible tras la cesión, de forma gratuita, por parte del Concello de esta parcela en Noalla a la Xunta.

El terreno sobre el que se levantará este edificio de viviendas públicas cuenta con más de 2.600 metros cuadrados y se ubica en una zona en la que también está prevista la construcción de una urbanización que estará formada por más de 150 viviendas privadas.

La previsión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tal y como señaló en la presentación del proyecto el pasado mes de mayo, es que los primeros propietarios puedan entrar a vivir en el año 2028.

Este no será el único emplazamiento de Sanxenxo que contará con vivienda pública en los próximos años. Así, gracias a la también cesión gratuita de los terrenos por parte del Concello al gobierno gallego, está previsto que se construya un edificio en As Cunchas que albergará 40 viviendas de alquiler social para menores de 36 años y se lleve a cabo una promoción para 390 viviendas en el suelo urbanizable adquirido a la Sareb en la parroquia de Vilalonga.