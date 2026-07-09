La iniciativa solidaria 'Mañás de Terraceo' regresa el 12 de agosto

Presentación de las Mañás de Terraceo del Obradoiro de Hostelería do Salnés Cedida

La Mancomunidade do Salnés y la Asociación Española Contra el Cáncer se dan, una vez más la mano, para impulsar la tercera edición de las 'Mañás de Terraceo'. Esta iniciativa, que une formación, gastronomía y solidaridad, busca a través del Obradoiro de Hostalería do Salnés, una forma de recaudar fondos para la investigación del cáncer.

La fórmula es sencilla. El alumnado de este taller preparará tres sesiones de esta actividad, en las que servirán una gran oferta gastronómica diseñada por ellos mismos, y los asistentes, tras degustarla, harán su aportación, totalmente voluntaria, a la asociación.

Las citas de este año comenzarán el 12 de agosto con una jornada dedicada a los desayunos saludable en la que se servirán propuestas como bumble matcha o tiramisú de kéfir y chía. El horario será de diez a once y media de la mañana.

Los miércoles 19 y 26 de agosto estarán dedicados a los aperitivos. En esta ocasión apostarán por propuestas como el patacón con tartar de atún y guacamole o el carpaccio de tomate con lascas de queso, frutos secos, brotes y salsa césar. El horario para probar estas recetas será de doce a una y media de la tarde.

Los interesados en asistir, debido a que las plazas son limitadas, tendrán que reservar su plaza. Para ello podrán llamar o enviar un wasap al 658 989 002.

Años anteriores

El éxito de público de las dos ediciones anteriores hace prever que, este nuevo año, la asistencia a cada una de las citas esté asegurada.

La recaudación total, sumando los anteriores años, fue de cerca de 3.000 euros, 1.500, aproximadamente, en cada uno de ellos. La cuantía total, igual que la que se recolecte esta vez, fue íntegra para proyectos de investigación promovidos por la Asociación Española Contra el Cáncer.