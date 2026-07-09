Herido grave un vecino de Sanxenxo tras ser atropellado en un paso de peatones

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Sanxenxo Cedida

Un vecino de Sanxenxo resultó herido de gravedad tras ser atropellado por un turismo en un paso de peatones. El incidente tuvo lugar en la Avenida de León, zona muy próxima a algunas de las principales playas del municipio.

Los hechos, señalan desde el 112, ocurrieron poco antes de las ocho de la mañana, momento en el que el varón se disponía a cruzar el paso de peatones y, en ese momento, un turismo lo arrolló provocándole un fuerte golpe en la cabeza.

Al lugar acudieron agentes de la policía local, así como miembros de Emerxencias de Sanxenxo y de la Guardia Civil. Además, se personaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, quiénes se encargaron de atender a la víctima en el lugar para, después, trasladarlo al Hospital de Montecelo, en Pontevedra.

Las primeras hipótesis apuntan a un despiste del conductor, también vecino de la localidad, como causa del accidente.

Las fuentes municipales señalan que se le hicieron al infractor pruebas de alcohol y drogas, y en ambas tuvo un resultado negativo.