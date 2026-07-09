Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Herido grave un vecino de Sanxenxo tras ser atropellado en un paso de peatones

La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital de Montecelo en Pontevedra

C. Hierro
09/07/2026 10:55
Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Sanxenxo
Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Sanxenxo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un vecino de Sanxenxo resultó herido de gravedad tras ser atropellado por un turismo en un paso de peatones. El incidente tuvo lugar en la Avenida de León, zona muy próxima a algunas de las principales playas del municipio.

Los hechos, señalan desde el 112, ocurrieron poco antes de las ocho de la mañana, momento en el que el varón se disponía a cruzar el paso de peatones y, en ese momento, un turismo lo arrolló provocándole un fuerte golpe en la cabeza.

Al lugar acudieron agentes de la policía local, así como miembros de Emerxencias de Sanxenxo y de la Guardia Civil. Además, se personaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, quiénes se encargaron de atender a la víctima en el lugar para, después, trasladarlo al Hospital de Montecelo, en Pontevedra.

Las primeras hipótesis apuntan a un despiste del conductor, también vecino de la localidad, como causa del accidente. 

Las fuentes municipales señalan que se le hicieron al infractor pruebas de alcohol y drogas, y en ambas tuvo un resultado negativo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620