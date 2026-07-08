Vilalonga celebra la Festa da Bicicleta con actividades diseñadas para todos los públicos

Participantes en una fiesta de la bicicleta en otro municipio de O Salnés Monica Vila

La Comisión de Festas de Vilalonga organiza este domingo la Festa da Bicicleta, una actividad diseñada para que participen personas de todas las edades.

La inscripción para participar en el evento será a partir de las nueve de la mañana en la Praza Pública de Vilalonga y, la salida, será desde este mismo punto una hora más tarde. El recorrido diseñado por la organización está preparado para que lo recorran tanto niños y niñas como adultos y visitará diferentes lugares de la parroquia para, finalmente, aparcar la bicicleta de nuevo, en la plaza.

Tras la actividad deportiva la organización tiene preparada una fiesta con muchas sorpresas para los participantes, así como con la entrega de trofeos y medallas. Además, cuentan, se celebrarán diferentes sorteos de regalos y se repartirá una merienda a todos los asistentes.

“Da igual a idade ou o nivel, isto vai de disfrutar. Colle a bici e vente pasalo ben con nós!”. Con este lema desde la comisión de fiestas organizadora de la actividad animan a todos los vecinos y vecinas de Sanxenxo como a los cientos de visitantes que ya han llegado a la localidad para disfrutar de las vacaciones de verano a participar de esta cita que pretende ser “un día para rodar en familia, sen presas e con moito ambiente”.