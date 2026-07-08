Todo en marcha para acoger a Juan Luis Guerra en Baltar

Montaje del escenario para el concierto de Juan Luis Guerra en el campo de Baltar, en Sanxenxo

La previsión es que unas 16.000 personas se trasladen este domingo a Sanxenxo para asistir al concierto que dará Juan Luis Guerra junto a Gente de Zona y Grupo Manía en el campo de fútbol de Baltar.

Para garantizar la seguridad e impedir el colapso de las principales vías de entrada y salidas de la villa, el Concello ha elaborado un plan de tráfico especial y un total de 61 agentes, tanto en turno de tarde como de noche, velarán por la seguridad y la vigilancia en las carreteras durante la jornada del concierto.

Además, se habilitarán, desde las seis de la tarde buses lanzadera gratuitos que unirán el parque empresarial de Nantes con la rotonda de Baltar, a penas 300 metros del recinto deportivo.

En este mismo punto, se recogerá a partir de las dos de la madrugada a los asistentes para su regreso al punto de partida. De la misma manera, indican que la explanada exterior de Baltar permanecerá cerrada al tráfico desde la siete de la mañana del domingo por motivos de seguridad ante un necesario caso de evacuación.

Instalaciones

El campo de fútbol de Baltar también se prepara para acoger la que será una de las grandes citas musicales de Galicia para este verano. Desde hace días los operarios ya trabajan en la ubicación para montar el gran escenario que acogerá esta cita con los ritmos latinos. Para garantizar la seguridad de todos los asistentes, además, han creado salidas de emergencia nueva y para ello, han tenido que derribar dos muros, situados en diferentes puntos del campo.

Muro derribado en el campo de Baltar para hacer una salida de emergencia para el concierto de Juan Luis Guerra

Horarios

Además, esta misma semana, la organización hizo públicos los horarios de la jornada. Así, la cita comenzará a las 18:00 horas, momento en el que podrán entrar al recinto aquellas personas que cuenten con la entrada ‘early entry’, con la música de Dj Pablo CM.

Una hora más tarde se abrirán las puertas para el resto de espectadores.

El concierto de Juan Luis Guerra apunta al ‘sold out’ con más de 13.000 entradas vendidas Más información

A partir de las nueve horas está previsto que empiece el concierto de Grupo Manía que hará sonar todos sus éxitos bajo el cielo de Sanxenxo. Entre los temas más conocidos que no faltarán en el repertorio destacan ‘Linda eh’, ‘Como baila’ o ‘Me miras y te miro’.

El momento más esperado de la noche llegará a las 22:40 horas, cuando saldrá a escena Juan Luis Guerra. El artista dominicano volverá a subirse al escenario para resarcir la cancelación del concierto del año pasado, minutos después de haber empezado, debido a la lluvia.

La bachata, el merengue y la emoción se darán la mano una vez más en esta ubicación gracias a canciones que ya se han convertido en himnos de generaciones como pueden ser: ‘La bilirrubina’, ‘Ojalá que llueva café’, ‘Burbujas de amor’ o ‘Visa para un sueño’.

La noche no acabará ahí. Tras este espectáculo será el turno de Gente de Zona, dúo cubano de salsa y reguetón que animará a los presentes hasta bien entrada la madrugada.

Venta de entradas

Este histórico concierto apunta al 'sold out'. Así, a principios de junio desde la organización señalaban que ya había más de 13.000 entradas vendidas y, a la semana pasada señalaban que únicamente quedaban mil tickets generales para asistir a este directo.

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Los interesados en asistir a este espectáculo, del que señalan será "un maratón de éxitos que hará vibrar la localidad como nunca antes lo había hecho" todavía están a tiempo de hacerlo. Esto es así porque todavía quedan algunas localidades a la venta.