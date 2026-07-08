La Guardia Civil detiene a un vilagarciano por tráfico de drogas en Sanxenxo

Sustancias incautadas al vilagarciano detenido en Sanxenxo Cedida

La Guardia Civil de Sanxenxo detuvo, el pasado martes 7 de julio, a un hombre de 26 años y vecino de Vilagarcía por ser el autor de un presunto delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla, con motivo de la intensificación de los servicios durante la campaña de verano en este municipio, se encontraba realizando un dispositivo de control en la carretera PO-308. Tras darle el alto a un vehículo que circulaba por esta vía, los agentes se percataron que el acompañante del conductor manifestaba una actitud nerviosa.

Una vez que ambas personas fueron identificadas por los agentes e informados de que iban a realizar un registro superficial del vehículo, este hombre hizo entrega, de manera voluntaria, de las sustancias estupefacientes que portaba. En total, entregó a la Guardia Civil cien gramos de hachís y otros tantos de marihuana que estaban divididos en dos paquetes de 50 gramos cada uno y diez gramos de cocaína.

El detenido fue trasladado a sede policial y, posteriormente, puesto en libertad. Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil de Instrucción 4 de Cambados, en el cual tendrá que comparecer este vilagarciano cuando sea requerido para ello.

Desde el Cuerpo indican que con esta actuación se ha evitado que una importante cantidad de estupefacientes pudiera llegar al mercado ilícito y, además, recuerdan que la colaboración ciudadana resulta fundamental para prevenir y combatir el tráfico de drogas.

Actuación semejante

Esta intervención tiene lugar menos de 15 días después de que, la Policía Local de Sanxenxo, detuviese a un vecino de Cambados, hasta en dos ocasiones el mes pasado, por un presunto delito contra la salud pública.

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El primer arresto tuvo lugar el 15 de junio cuando una patrulla presenció el intercambio de un envoltorio y tras el registro le incautase al hombre más de doce gramos de cocaína y 125 euros en efectivo. Los siguientes hechos fueron el día 26, momento en el que, tras darle el alto por una infracción de tráfico se percatan de que es la misma persona y ésta le entrega de manera voluntaria siete envoltorios con polvo bando y 680 euros en metálico.