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Sanxenxo

El Concello instala once nuevos bancos en el entorno del Mirador de A Peixeira, en Portonovo

C. Hierro
08/07/2026 18:20
Nuevos bancos en la zona de A Peixeira, en Portonovo
Nuevos bancos en la zona de A Peixeira, en Portonovo
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El Concello de Sanxenxo instaló, esta mañana, hasta once nuevos bancos en las inmediaciones del Mirador de A Peixeira, ubicado en la villa de Portonovo.

Con la colocación de este mobiliario, la zona invita tanto a vecinos y vecinas como a visitantes a disfrutar de las vistas durante más tiempo y gozar de un tiempo agradable en este privilegiado entorno del municipio.

Este entorno fue renovado en su totalidad el año pasado tras una intervención que sumó su conexión con el campo de San Roque y tuvo un presupuesto de más de 940.000 euros.

Las obras del mirador da Peixeira y subida al campo de San Roque ganan un premio de arquitectura

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El resultado, mientras gana premios de arquitectura, cuenta con críticas entre los residentes de la zona.

Los vecinos de Portonovo muestran su malestar por las obras de A Peixeira y la eliminación de los aparcamientos

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