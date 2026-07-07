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Sanxenxo

Sanxenxo es el municipio costero más caro con un precio medio de 3.844 euros por metro cuadrado

La localidad no solo lidera el ránking autonómico, sino que se sitúa también por encima de la media nacional

Redacción
07/07/2026 21:41
Bañistas en la playa de Silgar de Sanxenxo
Imagen de archivo de la playa de Silgar
Gonzalo Salgado
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Sanxenxo se consolida como el municipio costero más caro de Galicia, con un precio medio de 3.844 euros por metro cuadrado en junio de 2026, según expone el portal inmobiliario Fotocasa. De esta manera, la localidad pontevedresa no solo lidera el ránking costero autonómico, sino que se sitúa también por encima de la media nacional, con un precio medio de 3.133 euros por metro cuadrado.

En los últimos cinco años, el precio de la vivienda en venta en las zonas litorales de España ha experimentado un crecimiento sin precedentes, llegando a duplicarse en puntos específicos de la gepgrafía. Según el reciente análisis del Índice Inmobiliario Fotocasa, la costa de Galicia refleja una realidad residencial muy heterogénea, combinando focos turísticos de alta exclusividad con algunas de la opcioes más asequibles para los compradores en todo el territorio nacional.

A Sanxenxo le sigue a muy de cerca A Coruña capital, que alcanza una media de 3.607 euros por metro cuadrado. En el lado opuesto se encuentran Ferrol (A Coruña) y Barreiros (Lugo), ambas localidades dentro del ránking de los municipios marítimos más baratos de España, con 1.632 y 1.635 euros, respectivamente.

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