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Sanxenxo

Los socorristas realizaron 763 intervenciones en las seis playas con vigilancia en junio

El mismo mes, el parking público Nauta alcanzó los 81.695 euros, su cifra histórica más alta en este periodo

Redacción
07/07/2026 21:36
Socorristas en la playa de Silgar
Socorristas en la playa de Silgar
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El balance de las primeras intervenciones de socorristas durante el mes de junio en las playas de Areas, Silgar, Montalvo, Canelas, Foxos y Espiñeiro-A Lanzada arrojan 763 atenciones. El servicio de vigilancia se activó el pasado 12 de junio los fines de semana en las cuatro playas más concurridas y luego, de forma continuada, a lo largo de la semana en las mismas playas y los fines de semana en Foxos y A Lanzada.

El mayor número de intervenciones, 308, se realizaron por recogida de residuos, seguidas de contusiones (131) o picaduras de faneca (113). Los avisos por incumplimiento de ordenanzas ascendieron a 131, de las que 40 fueron en Canelas y 36 en Montalvo. Las embarcaciones realizaron diez intervenciones para advertir a usuarios fuera de la zona de baño y avisos por tablas o pedaletas. En este caso el mayor número de atenciones se registraron en Silgar.

En cuanto al número de asistencias en playas, Canela está a la cabeza con 246 incidencias, seguida de Silgar (181), Areas (144), Montalvo (141), Foxos (35) y Espiñeiro-A Lanzada (16). Finalmente, el servicio de vigilancia fue requerido en el mes de junio para facilitar el uso de sillas anfibias o muletas o muletas disponibles en el arenal hasta en ocho ocasiones.

Por otro lado, la facturación del párking público Nauta Sanxenxo alcanzó el pasado mes de junio los 81.695 euros, la cifra más alta de la serie histórica registrada en el sexto mes del año desde su apertura.

Un total de 15.505 vehículos fueron los que pasaron por el estacionamiento con una estancia media de dos horas y cuarenta minutos.

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