El Concello asumirá la mejora del terreno de juego y el riego del campo del SD Portonovo

Firma del convenio para los próximos cuatro años Cedida

Coincidiendo con el ascenso del SD Portonovo a Tercera Federación y conscientes del mal estado del terreno de juego, el alcalde, Telmo Martín, y el presidente del club, Óscar García, firmaron este lunes un convenio de colaboración para la mejora de las instalaciones deportivas y la cesión de uso, comprometiéndose así a realizar una puesta a punto del terreno de juego y la reparación del riego.

De esta manera, el convenio establece que el club autoriza el uso del espacio durante los próximos cuatro años, siempre y cuando, no se interfiera en las actividades deportivas el SD Portonovo.

El Concello también asumirá, tanto directa como indirectamente, la reparación de cualquier deficiencia que se provoque en la instalación deportiva con motivo de cualquiera actividad ajena al club deportivo.

La primera –e incluida en el marco de este convenio– será la celebración del concierto de Juan Luis Guerra, Grupo Manía y Gente de Zona, previsto para este domingo 12, a las 21 horas.El recinto contará con hasta cinco zonas diferencias de público: “front”, tribuna, lateral, general y fondo; a las que se suma el escenario y los vestuarios de los artistas. En total, el evento ocupa una superficie de 12.189 metros cuadrados.