Sanxenxo
Sanxenxo instala una pantalla gigante para disfrutar del partido de España contra Portugal
La cita es hoy a las 21:00 horas en la Praza Fonte de Ramos
El Concello de Sanxenxo instala una pantalla gigante en la Praza Fonte de Ramos para seguir en directo el partido que enfrenta a la selección de España contra la de Portugal por una plaza en los cuartos de final del Mundial.
El encuentro comenzará a las 21 horas.
La administración anima a todos los vecinos, vecinas y visitantes a reunirse en esta ubicación y animar a los jugadores españoles en compañía.
Esperan que sean muchas las personas que se acerquen hasta este punto para disfrutar del encuentro en un ambiente único.