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Sanxenxo

Sanxenxo instala una pantalla gigante para disfrutar del partido de España contra Portugal

La cita es hoy a las 21:00 horas en la Praza Fonte de Ramos

C. Hierro
06/07/2026 12:24
Último entrenamiento de la selección antes del partido
Último entrenamiento de la selección antes del partido
EFE
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El Concello de Sanxenxo instala una pantalla gigante en la Praza Fonte de Ramos para seguir en directo el partido que enfrenta a la selección de España contra la de Portugal por una plaza en los cuartos de final del Mundial.

El encuentro comenzará a las 21 horas.

La administración anima a todos los vecinos, vecinas y visitantes a reunirse en esta ubicación y animar a los jugadores españoles en compañía.

Esperan que sean muchas las personas que se acerquen hasta este punto para disfrutar del encuentro en un ambiente único.

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