Sanxenxo instala una pantalla gigante para disfrutar del partido de España contra Portugal

Último entrenamiento de la selección antes del partido EFE

El Concello de Sanxenxo instala una pantalla gigante en la Praza Fonte de Ramos para seguir en directo el partido que enfrenta a la selección de España contra la de Portugal por una plaza en los cuartos de final del Mundial.

El encuentro comenzará a las 21 horas.

La administración anima a todos los vecinos, vecinas y visitantes a reunirse en esta ubicación y animar a los jugadores españoles en compañía.

Esperan que sean muchas las personas que se acerquen hasta este punto para disfrutar del encuentro en un ambiente único.