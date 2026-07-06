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Sanxenxo

Las llamas devoran el chiringuito de A Lapa, en Sanxenxo

C. Hierro
06/07/2026 10:32
El estado en el que quedó el chiringuito tras el incendio
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Las llamas han arrasado, casi por completo, uno de los chiringuitos más conocidos de Sanxenxo, Pé de Praia, ubicado en la playa de A Lapa, en Sanxenxo.

El incendio ha comenzado a primera hora de la mañana de hoy. El origen del fuego fue la cocina del establecimiento, tal y como indican fuentes oficiales del Concello, tras recibir el resultado de los primeros análisis de la escena. 

El estado en el que quedó el chiringuito tras el incendio
El estado en el que quedó el chiringuito tras el incendio
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Tras recibir la primera alerta, los primeros en desplazarse hasta el lugar del siniestro fueron los efectivos de Emerxencias Sanxenxo y patrullas de la Policía Local. A los pocos minutos también llegaron efectivos de Bomberos de O Salnés.

Actualmente los agentes de la Guarda Civil han asumido el caso e investigan el suceso para esclarecer todas las circunstancias que provocaron este grave incidente.

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