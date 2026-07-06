La Policía Local de Sanxenxo detiene dos veces en 15 días a un cambadés acusado de vender droga

El detenido entrando en las dependencias de la Policía Local de Sanxenxo

La Policía Local de Sanxenxo detuvo a un vecino de Cambados, hasta en dos ocasiones el mes pasado, por un presunto delito contra la salud pública.

El primer arresto fue el día 15 de junio cuando una patrulla presenció el intercambio de un envoltorio durante una ronda rutinaria en la carretera de A Lanzada.

En el registro a la persona receptora se le incautó un envase con una sustancia susceptible de ser cocaína y que reconoció era para “propio consumo”. En cuanto al segundo implicado, posteriormente detenido, se le detectan quince envoltorios de iguales características con un peso de 12,86 gramos y 125,70 euros en efectivo.

La otra detención se produjo el 26 de junio tras una infracción viaria en la que el conductor de una motocicleta rebasó una línea continua sin causa justificada. Tras darle el alto la Policía Local se percata de que se trata del mismo hombro y procede a registrarlo. Así se le incautan siete envoltorios de color blanco escondidos en su cuero y entrega, de manera voluntaria, 680 euros en metálico.

Por estas dos detenciones se le atribuyen al cambadés otros tantos delitos contra la salud pública relacionados, por tanto, con el tráfico de sustancias estupefacientes.