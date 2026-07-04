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Sanxenxo

Michenlo pone la banda sonora a la Praza Fonte de Ramos a través del Oceanis Festival

C. Hierro
04/07/2026 09:07
Cartel del festival de Sanxenxo
Cartel del festival de Sanxenxo
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Sanxenxo acoge hoy la celebración del Oceanis Festival, un evento que se celebra a partir de las ocho y media de la tarde en la Praza Fonte de Ramos, muy próxima al puerto deportivo de la localidad.

birán al escenario para hacer bailar a los asistentes está encabezado por el dj Michenlo y Groove Amigos. A ellos se les sumarán, con el objetivo de alargar la fiesta hasta altas horas de la madrugada, Gainza, Rubén Rey y Aitor Alfonsin.

La entrada para disfrutar de esta cita con los mejores representantes de la música electrónica es totalmente gratuita.

El evento forma parte del amplio programa de actividades organizado por el Concello de Sanxnxo para hacer disfrutar del verano.

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