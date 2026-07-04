La Policía Local de Sanxenxo se refuerza con 26 auxiliares hasta el mes de octubre

Recepción a los nuevos auxiliares de Policía Local de Sanxenxo Cedida

Sanxenxo refuerza su seguridad con la contratación de 34 auxiliares de Policía Local que estarán en el municipio hasta el mes de octubre. Estos efectivos se sumarán a la plantilla fija que tiene el Cuerpo de la localidad y que actualmente está formada por 23 agentes y un inspector principal jefe.

Debido a las necesidades del municipio durante la época estival, ocho de estos nuevos policías se destinarán, únicamente, al control del ocio nocturno de la zona portuaria de la villa.

Teniendo en cuenta el número de visitantes que acoge la localidad durante los meses de verano, desde el Concello señalan que, entre sus funciones, se encuentran, tanto garantizar la seguridad ciudadana como ordenar el tráfico urbano y velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Elena Torres, fueron los encargados, junto al inspector principal jefe, José Manuel Duarte, de darle la bienvenida a los auxiliares con una recepción en el salón de plenos del Concello.

“Sois nuestra carta de presentación y, en muchos casos, la primera persona a la que se dirige el visitante o vecino. Es importante que reflejéis la hospitalidad del municipio, pero también la firmeza de vuestras funciones”, les indicó Martín en el recibimiento.