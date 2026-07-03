Sanxenxo reparte 48 banderas ‘Q’ y ‘S’ a las playas y puertos deportivos de la comunidad

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, durante la entrega de los galardones Gonzalo Salgado

Sanxenxo fue la ubicación escogida para la entrega de banderas Q de Calidade y S de Sostibilidade a las playas y puertos deportivos de la comunidad gallega. En el acto, en el que estuvo presente el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, se puso en valor la localidad sanxenxina, ya que es el segundo municipio de España que cuenta con más playas certificadas con estos galardones, solo por detrás de la ciudad de Marbella.

Además, este año, la localidad suma, junto al resto de establecimientos y recursos certificados, un total de 429 galardones, una cifra récord que supone un 12% más en relación a las conseguidas el año anterior.

Merelles valoró el impacto de este número en el marco de la estrategia de turismo de la comunidad y reconoció estas certificaciones “de calidade e sostibilidade como un elemento a través do que traballar pola mellora continua do sector”. Además, el director de Turismo de Galicia quiso destacar el carácter de estos distintivos como un indicador de la “singularidade e excelencia da oferta de establecementos e servizos turísticos” en un municipio como Sanxenxo, líder en la llegada de visitantes durante la época estival.

Galicia

Este año Galicia mantiene su segunda posición en relación a España en números absolutos de Q de Calidade (321) y el tercer puesto en certificaciones de S de Sostibilidade (108). Además, destaca por ser la región que cuenta con mayor número de galardones en el sector de puertos deportivos, ya que suma 28 banderas sumando ambas disciplinas.

La obtención de todas ellas, destacó Merelles, constituye un avance “cara á consolidación da marca Galicia Calidade, a través do impulso a unha oferta turística”.