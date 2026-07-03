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Sanxenxo

Las mejores hamburguesas maridan con la música en directo en el Polígono de Nantes

El evento está abierto hasta el 12 de julio

C. Hierro
03/07/2026 21:29
Asistentes a la feria de hamburguesas en otra ubicación
Asistentes a la feria de hamburguesas en otra ubicación
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‘The Burguer Cup’, el campeonato itinerante de hamburguesas más viral arrancó ayer en Sanxenxo de la mano del festival Costa Feira. Hasta el próximo domingo 12 de julio, los amantes de esta comida tienen una cita en el Polígono de Nantes con gran variedad de elaboraciones.

Esta apuesta, señalan desde la organización, es mucho más que un evento de hamburguesas, ya que el olor a parrilla se combina a la perfección con música en directo y una experiencia gastronómica y de ocio diferente y pensada para un público de todas las edades. Así, por ejemplo, entre los servicios también se incluye una zona pet friendly, un showcooking infantil previsto tanto para hoy como para el próximo sábado y están preparados diferentes sorteos para los asistentes.

Los horarios del evento, que ofrece la entrada totalmente gratuita, son de lunes a jueves de 19:00 a 01:00 y los viernes y los sábados lo alargan hasta las tres de la madrugada. El domingo, de nuevo, cierran sus puertas a la una.

Con esta iniciativa el polígono de Nantes se prepara para el Costa Feira, festival que a partir del 24 de julio y hasta el 22 de agosto llenará de música este espacio de la mano de artistas como Nicky Jam, Loquillo, Taburete o Rusowsky.

Presentación del festival Costa Feira en Sanxenxo

El Costa Feira prevé crecer: más de 60.000 asistentes, 19 días de fiesta y la creación de 300 empleos directos

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