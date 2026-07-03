A Panadeira acogerá el 12 de julio el XVI Campeonato Mundial de Colchonetas

Participantes en la edición del año pasado Cedida

Sanxenxo se prepara para acoger, un año más, una de las actividades más divertidas y esperadas del verano: el Campeonato Mundial de Colchonetas. En esta ocasión, el día escogido es el domingo, 12 de julio y, la ubicación, la playa de A Panadeira.

Este es el décimo sexto año consecutivo que la asociación ‘O Cubreiro’ organiza este evento que únicamente busca llenar de buen humor el arenal.

Los interesados en participar en la competición únicamente tendrán que presentarse en la ubicación indicada a partir de las once de la mañana, momento en el que se comenzarán a entregar los dorsales. Quién quiera agilizar su inscripción y facilitar la labor de la organización pueden pedir ya la hoja necesaria enviando un correo a info@ocubreiro.com.

Como en ediciones anteriores está previsto que se realicen tres carreras divididas por categorías: primero los niños y niñas menores de diez años, después la prueba de los participantes entre diez y catorce años y, por último, la carrera de adultos.

Al finalizar todas ellas se llevará a cabo la ceremonia de entrega de trofeos. Habrá premios para los tres primeros clasificados en cada una de las tres carreras, así como para los tres mejores disfraces individuales y, en la categoría más concurrida, también para el mejor disfraz de grupo. También se entregará un galardón, por ejemplo, a la pareja que vaya con el mejor atuendo para participar en este evento.

La organización espera una mayor participación que el año pasado, edición en la que cerca de 370 personas se animaron a participar en esta peculiar prueba lúdico-deportiva y congregó a decenas de curiosos en el arenal.