Una nueva línea de autobús unirá Sanxenxo y Pontevedra en 35 minutos

Nueva línea de bus entre Sanxenxo y Pontevedra

La firma de autobuses Monbus pone en marcha, durante los meses de julio y agosto, un nuevo servicio de transporte directo entre Pontevedra y Sanxenxo. La característica principal es que el viaje se realizará a través de la autopista AP-9 y la autovía AG-21, lo que permitirá reducir el trayecto a unos 35 minutos, aproximadamente la mitad de lo que supone hacer el recorrido a través de la PO-308.

El servicio incluye cuatro viajes diarios de ida y vuelta, además de uno adicional con destino Sanxenxo los domingos.

La ruta, que cuenta con 34 kilómetros, parte de la estación de autobuses de Pontevedra y realizará paradas en la calle María Victoria Moreno y Corbaceiras. A continuación pasará por la AP-9 hasta llegar a Curro, lugar en el que enlazará con la autovía do Salnés hasta llegar a la estación de autobuses de Sanxenxo.

A pesar de que el recorrido tradicional cuenta con menos distancia (21 kilómetros) el viaje se hace más largo debido al elevado volumen de tráfico en los meses de verano y a las numerosas paradas intermedias que registra el servicio.