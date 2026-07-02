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Sanxenxo

Rescatan a una mujer con una parada cardiorrespiratoria en la playa de A Lapa

La víctima, de 77 años, tuvo que ser trasladada al Hospital de Montecelo

C. Hierro
02/07/2026 19:01
Imagen de archivo de una socorrista en Sanxenxo
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Gonzalo Salgado
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Una mujer, de 77 años, tuvo que ser rescatada del agua en la playa de A Lapa, en Sanxenxo, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.

Tal y como señalan las fuentes oficiales, la víctima se encontraba a la altura de las boyas cuando comenzó a encontrarse mal. En ese momento, los socorristas que se encontraban en el arenal alertaron a una embarcación de Emerxencias de O Grove, ya que eran los efectivos que se encontraban más próximos a la ubicación de la persona.

Fueron estos mismos los que se encargaron de trasladar a la mujer al arenal para que, posteriormente, los socorristas, le practicasen las maniobras de la reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de la ambulancia medicalizada.

A su llegada, fueron los sanitarios los que se encargaron de continuar con la actuación para, posteriormente, una vez estabilizada, derivar a la mujer al Hospital de Montecelo en Pontevedra.

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