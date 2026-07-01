Un incendio en un cuadro eléctrico en Silgar obliga a desalojar a seis personas de su vivienda

Incendio en un cuadro eléctrico de un local en el Paseo de Silgar

El incendio del cuadro eléctrico exterior de un establecimiento situado en el Paseo de Silgar obligó a desalojar, por precaución, a seis personas de la vivienda situada justo encima.

Gracias a la rápida actuación del servicio de Emerxencias de la localidad, señalan fuentes del Concello, las llamas no se propagaron y únicamente se tuvieron que lamentar daños materiales en la fachada del edificio.

En el operativo también participaron agentes de la Policía Local.

El incidente afectó al suministro eléctrico de la zona y, actualmente, los servicios están trabajando para recuperarlo en el menor tiempo posible.

Debido a la ubicación en la que se encuentra la heladería en la que comenzaron las llamas, fueron muchas las personas que se agolparon en la calle para conocer lo sucedido. Además, teniendo en cuenta que el incendio comenzó pasadas las seis y media de la tarde, también eran muchos los vecinos y vecinas, así como turistas, los que se encontraban disfrutando de un día de playa y se vieron sorprendidos por el fuego.