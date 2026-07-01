Sanxenxo estrena el bus que une Dorrón y Bordóns con el centro

Estreno del bus urbano en Sanxenxo que unirá las parroquias de Dorrón y Bordóns con el centro Gonzalo Salgado

El bus urbano volvió ayer a Sanxenxo y se quedará hasta el próximo 31 de agosto. Además, esta vez, lo hace sumando dos nuevas líneas, una que unirá Dorrón y Bordóns con Sanxenxo, Portonovo, Vilalonga y A Lanzada y, la otra, que hará viajes para unir el recinto del Costa Feira con el centro de la localidad.

En total, el vehículo que recorrerá las distintas parroquias realizará ocho servicios diarios, con frecuencia de lunes a domingo y un horario que abarca desde las 07:55 horas hasta las 23:55. El alcalde de la localidad, Telmo Martín, acompañado de la directora de Mobilidade, Judith Fontenla, así como numerosos vecinos, inauguraron ayer este transporte urbano que se presenta como una solución a una demanda de los vecinos y vecinas de las parroquias.

El objetivo, señaló el regidor, es “facilitar os desprazamentos” tanto a vecinos como a visitantes en una temporada que se multiplica la población.

El alcalde, Telmo Martín, y la directora de Mobilidade, Judith Fontela, estrenaron la ruta junto a varios vecinos Gonzalo Salgado

Por su parte, la línea circular que une Sanxenxo con Vilalonga y A Lanzada contará con 16 servicios diarios comprendidos entre las 08:30 horas y las 00:30. La que conecta Sanxenxo con Portonovo y A Lanzada ofrecerá ocho viajes entre las nueve y las once de la noche.

Por último, otra de las novedades de este año es la línea entre el recinto del festival Costa Feira y Portonovo, con paradas en Sanxenxo. La decisión de añadir este servicio, cuentan, es reducir el uso del vehículo privado para asistir a los conciertos y, por tanto, ofrecer más seguridad en los traslados. Así se ofrecerán 18 servicios diarios, nueve en cada sentido desde las nueve de la noche hasta las 06:30 horas.

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La llegada del bus urbano a Sanxenxo es posible gracias a un convenio entre la Xunta y el Concello que está vigente hasta el 2027 y tiene posibilidad de prorrogarse.

Comunicación con el rural

Durante el viaje inaugural de la línea de autobús que une las parroquias de Bordóns y Dorrón con el centro de la localidad, el alcalde aseguró que desde el Concello se está estudiando la posibilidad de implantar un servicio de transporte para comunicar diferentes puntos del rural con Sanxenxo o Portonovo. La llegada de esta solución a la movilidad, detalló Martín, se instaurará “en función da demanda”.

Grupos como el BNG ya solicitaron hace meses en Pleno la posibilidad de incluir entre los servicios del Concello uno de Taxi Rural.