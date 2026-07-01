Ponen a la venta las últimas mil entradas para el directo de Juan Luis Guerra

El cantante Juan Luis Guerra durante el concierto en Sanxenxo el año pasado Mónica Ferreirós

La cuenta atrás para el concierto que el cantante Juan Luis Guerra dará en el campo de fútbol de Baltar, en Sanxenxo, ya ha comenzado. Es por ello que se han puesto a la venta las mil últimas entradas generales para asistir a este directo, que será el próximo domingo 12 de julio.

Junto al artista dominicano se subirán al escenario los grupos Gente de Zona y Grupo Manía para convertir la cita en la gran noche latina del verano en Galicia.

Las personas que quieran asistir al evento pueden comprar sus tickets a través de la página www.entradas.com por un precio mínimo de 71,50 euros. Además, ofrecen la posibilidad de adquirir pases de entrada rápida por diez euros más o, por ejemplo, asientos reservados en la grada VIP por algo más de 185 euros.

Sold out

Desde la promotora señalan que este concierto apunta al sold out ya que cuentan con más de 13.000 entradas vendidas y aun queda más de diez días para que tenga lugar el evento.

El concierto de Juan Luis Guerra apunta al ‘sold out’ con más de 13.000 entradas vendidas Más información

Como señalan desde la organización, el 12 de julio no se vivirá en Sanxenxo solo un concierto si no que se trata de un “maratón de éxitos que hará vibrar la localidad como nunca antes lo había hecho”