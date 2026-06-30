Vilalonga celebra las fiestas de San Antón y San Roque con la música de Olympus y Finisterre

Cartel de las fiestas de Vilalonga, en Sanxenxo

La parroquia de Vilalonga continúa hoy de celebración. Tras los actos en honor a San Pedro, con la recuperación de la tirada de fuegos artificiales y la música de La Oca o América de Vigo, hoy los eventos se hacen en torno a San Antón y San Roque.

El día comienza a las nueve con la tirada de bombas y, a las siete de la tarde, está prevista la misa solemne con la participación del coro parroquial de Vilalonga y la procesión acompañada por el grupo folclórico Os do Barro. Por la noche, a partir de las diez, comenzará la gran verbena que, en esta ocasión, estará amenizada por las oequestas Olympus y Finisterre.

La parroquia volverá a estar en fiestas los días 12, 16 y 19 de julio por el Carmen y San Cristóbal.