Sanxenxo cuelga el cartel de completo en agosto y prevé un “muy buen” julio

Turistas en la playa de Silgar de Sanxenxo el pasado lunes Mónica Ferreirós

Sanxenxo se prepara, un verano más, para acoger a miles de visitantes llegados de distintos puntos de Galicia, España y el extranjero, en sus alojamientos para disfrutar de las vacaciones de verano. La ocupación para los meses de julio y agosto, la temporada alta por excelencia para el turismo en el municipio, señalan desde el sector que se espera “muy buena” incluso llegando al lleno en diferentes establecimientos en fechas concretas.

Como en años anteriores, indican tanto en hoteles, como en viviendas de uso turístico o campings, las reservas para el mes de agosto están listas desde principios de año –o incluso antes–, lo que hace que en muchos establecimientos ya hayan colgado el cartel de completo. Por su parte, en julio, la tendencia es variable. Así, los que viajan la segunda quincena son más previsores, mientras que, los que lo hacen en la primera, suelen esperan hasta “el último momento” para elegir el destino de sus vacaciones y por tanto, contratar el alojamiento en el que se quedarán.

“Las reservas para el verano pintan bien, lo que hace que en el sector podamos ser optimistas”, cuenta Alfonso Martínez, presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS). Y explica: “En principio agosto va muy bien, aunque queda alguna habitación libre hay muchos alojamientos que están completos. Para los primeros días de julio aun queda mucho por vender pero la experiencia nos hace estar tranquilos y creer que las reservas llegarán estos días. Por su parte la venta para la segunda quincena está siendo muy buena”.

Turistas en la playa de Silgar de Sanxenxo el pasado lunes Mónica Ferreirós

Esta afirmación la comparten, por ejemplo, en el Hotel Carlos I Silgar, reconocido recientemente como uno de los mejores alojamientos del mundo gracias a la prestigiosa lista Traveller´s Choice elaborada por la plataforma TripAvisor. “Actualmente la ocupación para el mes de agosto está en un 95% y en julio estaremos, más o menos, en un 93%”, cuentan desde el hotel. Además, reconocen que, respecto al año pasado, este verano, han notado que las reservas se han hecho con más antelación: “Parece que cada vez se va acelerando más, la gente no quiere quedarse sin habitación por lo que llaman antes”, detallan desde la recepción del alojamiento.

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Por su parte, en el Camping Preguntoiro, que actualmente cuenta con un total de 50 parcelas y 29 bungalós, también siguen esta misma sintonía. “Podemos decir que la previsión para estos dos meses de verano es una ocupación del 100%”, indican. Y continúan: “Actualmente las reservas para los bungalós ya están casi completas y en cuanto a las parcelas estaremos en un 85%”. Por meses, cuentan, que en enero su camping ya vendió “prácticamente” todas las plazas de agosto y que para el mes de julio, las reservas, aunque se hacen “más a última hora”, están ofreciendo buenos datos.

Viviendas turísticas

Otros alojamientos que presentan muy buenos datos para estos dos próximos meses son las viviendas de uso turístico. Dulcinea Aguín, presidenta desde 2006 de la asociación de viviendas turísticas de Galicia (Aviturga) cuenta que las reservas “están dentro de lo normal”.

Y explica que, tal y como ocurre en los alojamientos más tradicionales (hoteles, pensiones, hostales o campings) las reservas para el mes de agosto ya están hechas desde principios de año o, incluso, desde el verano pasado y, por su parte, las de julio “van más a cuentagotas”, sobre todo para las primeras semanas. Esto es así, cuenta, porque normalmente el tipo de turismo que acogen es familiar y, cuenta, este perfil espera a que termine el curso, a que finalicen las clases en las universidades... para poder elegir el destino.

Bañistas en la playa de Silgar en Sanxenxo el pasado lunes Mónica Ferreirós

A pesar de ello, indica Aguín, desde la asociación creen que los datos serán mejores que los del 2025, fechas en las que se superó, de media, el 72% de ocupación. Esto es así, cuenta la presidenta de Aviturga, porque “hay mucha gente que renunció a viajar fuera por la situación geopolítica en la que nos encontramos, y eso nos afecta para bien”. Este indicio, por tanto, también augura que este verano se multiplique el público nacional que pasee por las calles sanxenxinas.

Número de plazas

Para acoger a los miles de visitantes que llegan a la localidad cada año, Sanxenxo cuenta con la red hotelera más grande del norte de España. Esto significa que el municipio cuenta, por ejemplo, con más plazas en hoteles que ciudades como Bilbao, San Sebastián o Gijón.

En concreto, existen más de 30.300 repartidas en los 128 hoteles de todas las categorías, 57 pensiones, 54 apartamentos turísticos, seis casas rurales y doce cámpings.

A esta cifra hay que sumarle el número de plazas que se han creado a través de las viviendas turísticas. Los últimos datos señalan que en estos alojamientos pueden albergar hasta a 13.000 personas.

Por todo ello, señala Martínez, el presidente del CETS, cuando se dan los porcentajes de ocupación del municipio, hay que tener en cuenta el volumen de alojamientos que hay. “No es lo mismo que se diga que en Sanxenxo hay un 70% de ocupación que este dato se de otra localidad que tenga menos volumen de plazas. Un 70% en nuestro caso significa que ha llegado a la localidad muchísima gente”, explica Martínez..