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Sanxenxo

Monte Faro acude a la Valedora do Pobo tras el no de la Xunta a facilitar datos sobre las talas

La asociación también presentó una reclamación ante la Comisión de Transparencia de Galicia

C. Hierro
30/06/2026 19:38
Imagen aportada por la asociación vecinal Monte Faro de Sanxenxo
Imagen aportada por la asociación vecinal Monte Faro de Sanxenxo
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La asociación Fulgor do Monte Faro, de Sanxenxo, presentó el lunes una queja ante la Valedora do Pobo y una reclamación ante la Comisión de Transparencia de Galicia después de que la Consellería do Medio Rural, señalan, no admitiese la solicitud de acceso a la información sobre las actuaciones realizadas en esta zona del municipio durante los últimos tres años.

Desde la entidad indican que solicitaron el pasado 9 de mayo el acceso a los expedientes de aprovechamiento forestal, autorizaciones, informes sectoriales y ambientales, posibles subvenciones públicas, empresas ejecutoras e incidencias derivadas de la circulación de maquinaria pesada en estos terrenos. Según explican, en su petición, “non se pedían datos persoais nin información privada” por lo que no entienden la negativa y, sobre todo, que la notificación llegase el 23 de junio “unha vez transcorrido o prazo legal”.

Imágenes aportadas por la asociación Fulgor do Monte Faro de Sanxenxo

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Es por todo ello que la asociación decidió acudir a estos órganos con el objetivo de que revisen tanto la legalidad de la resolución como la tramitación llevada a cabo por la administración.

“Esta forma de actuar impídenos exercer plenamente o noso dereito a coñecer, vixiar e controlar as actuacións que se desenvolven nun espazo natural tan importante como Monte Faro, do que, ademais, moitos dos nosos socias e socios son propietarios”, detallan desde la entidad. Y recalcan que no piden “ningún trato de favor" si no que solicitan “simplemente transparencia, acceso á información pública e respecto aos dereitos que a lei recoñece”.

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