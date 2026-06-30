La Factoría, Lorna y Fuego se unen al cartel del Costa Feira el 22 de agosto

Presentación del festival Costa Feira en Sanxenxo D.A.

El festival Costa Feira, que se celebrará en el Parque Empresarial de Nantes, en Sanxenxo, a partir del 24 de julio y hasta finales de agosto, continúa desvelando a los artistas que se subirán al escenario.

A los ya anunciados Nicky Jam, Delaossa, Loquillo, Rusowsky o Taburete, esta vez de une jornada dedicada al reggeaeton de los 2000. Para ello, la jornada del 22 de agosto, sábado, los artistas que actuarán La Factoría, Fuego, Jay Santos, Buxxi, Lorna, Cosmik y el dj residente, Gabry López.

Tal y como anuncian los productores, esta cita es con la música que marcó una era y, por tanto, está diseñada para todos aquellos nostálgicos que buscan “volver a perrear como en los viejos tiempos”.

Los interesados en asistir a este concierto ya pueden adquirir las entradas a través de la página web del festival (www.costafeira.com) por 24 euros. Además, también ofrecen la opción de adquirir un pack de cuatro tickets a un precio especial o, por ejemplo, contar con un abono que te permita la entrada a todos los conciertos.

60.000 asistentes

Los organizadores del evento buscan, este año, superar la cifra de los 60.000 espectadores en los 19 días de fiesta programados en el festival. Para ello, la organización ha preparado un cartel variado y diseñado para todos los públicos, además, ha mejorado las instalaciones y ofrece, por ejemplo, un servicio de autobús que conecta el recinto tanto con el centro de Sanxenxo como con O Grove o Cambados.

El Costa Feira prevé crecer: más de 60.000 asistentes, 19 días de fiesta y la creación de 300 empleos directos Más información

Desde Costa Feira destacan que su celebración aporta un gran retorno económico a la localidad. Así señalan que el evento creará este año más de 300 puestos de trabajo directos entre personal de barras o trabajadores de seguridad y limpieza y, además, la mayor parte de las empresas distribuidoras son de la zona.