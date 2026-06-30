Espina & Delfín inicia una campaña para fomentar el consumo de agua responsable

Imagen de archivo de una persona llenando un vaso de agua

El Concello de Sanxenxo junto a la empresa concesionaria de agua, Espina & Delfín, presentan la campaña ‘A auga non é infinita. Consúmea con cabeza’ con el objetivo de concienciar sobre su uso a todos los vecinos y vecinas.

Entre las acciones que se llevarán a cabo dentro de esta iniciativa destacan la entrega de diferentes materiales informativos así como la divulgación del mensaje a través de canales de comunicación digital para llegar al mayor número de personas posible.

La campaña diseñada pone el foco en que ninguna acción individual es pequeña cuando se trata de ahorrar y proteger el ciclo integral del agua. Para ello divulgan algunas recomendaciones para aplicar en el día a día como pueden ser cerrar el grifo mientras se enjabonan los platos, usar la lavadora o el lavaplatos con la carga completa o, por ejemplo, revisar las instalaciones domésticas para evitar pérdidas.