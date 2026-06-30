El Concello pavimenta el acceso al lugar de Peai, en Gondar, con una inversión de 63.525 euros

Acceso a Gondar, en la parroquia de Vilalonga en Sanxenxo Cedida

El Concello de Sanxenxo tiene prevista la pavimentación del acceso al lugar de Peai en Gondar (parroquia de Vilalonga) con una inversión de 63.525 euros. Esta partida será financiada a través de una subvención recibida por parte de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) y con fondos propios.

La actuación consiste en la realización de una limpieza y apertura de las cunetas por ambos márgenes del camino, la renovación del pavimento asfáltico mediante la extensión y compactación de una nueva capa de rodadura y la colocación de la señalización necesaria en el punto del inicio del vial que cuenta con una longitud de más de mil metros.

Actualmente, señalan desde gobierno local, este camino se encuentra pavimentado con una mezcla bituminosa en caliente y en un estado de conservación deficiente, por lo que urge su reparación mediante la reposición completa de la misma.

Para la finalización de las obras se estima suficiente un plazo de dos meses, tiempo en el que se incluye tanto el estudio del trabajo como la preparación y la ejecución de las obras.

Con estos trabajos, indican desde el Concello, el gobierno local continúa mejorando su red municipal de carreteras y viales. Así, estas obras llegan tras haber finalizado los trabajos en la zona del paseo de Silgar que tuvieron como objetivo potenciar la prioridad peatonal y reducir el tráfico innecesario en este espacio tan emblemático para la localidad.

Los trabajos para unir el paseo de Silgar con Punta Vicaño comenzarán en septiembre Más información

Tras el verano, el gobierno local tiene previsto sacar a licitación y ejecutar una nueva obra que servirá de enlace entre el Paseo de Silgar y el parque de Punta Vicaño, bordeando todo el litoral de rocas.