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Sanxenxo

Vecinos de Paxariñas denuncian la presencia de escombros fuera de los contenedores

El Concello admite no tener constancia y anuncian que revisarán la zona

C. Hierro
29/06/2026 22:00
Escombros tirados en los contenedores de Paxariñas, en Sanxenxo
Escombros tirados en los contenedores de Paxariñas, en Sanxenxo
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Los vecinos de la zona de Paxariñas, en la parroquia de Adina, denuncian que, en repetidas ocasiones, encuentran escombros y otros restos fuera de los contenedores de basura. En los últimos días, entre los objetos encontrados, detallan a través de fotos, se encuentran desde cajas de cartón hasta una bañera pasando por diferentes electrodomésticos e incluso restos de ventanas o cristales.

Los residentes en esta zona y también vecinos que acuden al arenal instan al Concello a que pongan veto a esta situación e identifican a los autores que llegan a tachar, a través de una publicación en redes sociales, como “terroristas ecolóxicos”. Las personas que denuncian estas malas prácticas indican que esta situación, además de crear una mala imagen para un lugar turístico como Sanxenxo, también daña el medio ambiente, por lo que proponen incluso la instalación de cámaras para evitar esta conducta.

Por su parte, desde el Concello, señalan que desconocían la situación que se vive en este punto del municipio y las quejas por parte de los vecinos y vecinas pero, indican que se revisará la zona para impedir que se deposite basura fuera de los contenedores o se tiren restos prohibidos en esta zona de la localidad.

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