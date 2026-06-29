"Fume, cemento e escurantismo": el BNG critica el tercer año de mandato de Telmo Martín

Concejales del BNG de Sanxenxo

El BNG señala que los rasgos que caracterizan el tercer año del mandato de Telmo Martín son "máis fume, máis cemento, menos servizos e cada vez menos transparencia".

Los concejales nacionalistas indican que el gobierno local no tiene en cuenta las necesidades de los vecinos y cecinas para tomar sus decisiones y que únicamente se centran en "macoproxectos que teñan que ver con Silgar ou o Porto Deportivo".

En este curso político, denuncia el partido liderado por Octavio Fernández, "volveuse constatar o desprezo absoluto do señor Martín por todo o que ten que ver co rural ou as zonas máis afastadas dos núcleos principais".

En este punto, desde el BNG advierten del mal estado en el que se encuentran "moitas pistas" y vías municipales y también el deterioro de los contenedores. De la misma manera, inciden en el déficit del transporte público para el rural. . “Reforzar liñas no verán está moi ben, pero hai centos de veciños e veciñas que precisan deste servizo durante todo o ano para poder facer xestións nos núcleos ou ir ao médico, porque non dispoñen de vehículo propio ou de recursos para desprazarse polos seus propios medios”, explican.

Falta de transparencia

Otra de las críticas que hacen desde la oposición es el "caos circulatorio" del contorno de Silgar. Así, indican que desde el gobierno local se llevaron a cabo cambios de sentido “dun día para outro, sen avisar nin informar previamente a veciños e profesionais da hostalería e do comercio, o que xerou un profundo e lóxico malestar".

Esa situación, indican, se une a la "falta de transparencia" en las obras sobre la balaustrada de piedra de Silgar. "O alcalde non tivo máis remedio que recuar e modificar o proxecto ante a denuncia pública do BNG sobre a súa intención de subsituír a pedra por unha pasarela de aceiro inoxidable", detallan los nacionalistas.

Por todo ello, desde el BNG destacan el trabajo de su partido desde la oposición y celebran que muchas de sus propuestas tumbadas en Pleno, finalmente son ejecutadas. Este es el caso, cuentan del arreglo de caminos en A Revolta o en Noalla o el aumento del número de plazas en las ludotecas de verano.

“Se algo quedou demostrado neste mandato é que o Goberno de Telmo Martín só acomete actuacións de necesidade cando lle marcamos o camiño. Todo o demais é cemento, fume, promesas e falta de transparencia”, finalizan los nacionalistas.