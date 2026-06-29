El Concello recibe solo dos ofertas para ejecutar las obras del mercado de Sanxenxo

Infografía del resultado de las obras en el mercado de Sanxenxo Cedida

El Concello de Sanxenxo cerró ayer la licitación de la segunda fase del mercado de Sanxenxo con dos ofertas, la de Castro Filgueiro y la de Oreco Balgón.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 5,4 millones de euros –financiados con fondos propios y de la Xunta– cuenta con un plazo de ejecución estimado en 16 meses e incluye tanto la construcción del nuevo edificio como la humanización del entorno.

El gobierno local señala que con esta nueva infraestructura se dinamizará la actividad comercial y social y, además, se ampliará el núcleo comercial hacia este tramo de la Rúa Madrid.

La actuación

El edificio que se prevé construir contará con un total de cinco plantas. Un sótano de 1.447 metros cuadrados distribuidos en accesos rodados, parking, almacenes y salas de máquinas, una planta baja y un altillo que acogerán el mercado de abastos y una primera planta que tendrá como destino albergar las dependencias municipales.

El segundo y el tercer piso, que suman más de mil metros cuadrados estarán destinados a una biblioteca y una sale de estudios y, por último, la bajo cubierta, que contará con terraza, se dedicará a la restauración.

Una de las características del proyecto, firmado por el arquitecto catalán Tony Bosch, es que el edificio contará con tres fachadas acristaladas y cumplirá todos los parámetros de eficiencia energética y climatización interior gracias a que se colocarán hasta 116 paneles fotovoltaicos. Además, cada planta, dispondrá de su propio sistema de ventilación y climatización por aerotermia con bombas de calor.