Solicitan al Concello una pasarela que facilite el acceso a la playa de la Ermita de A Lanzada

Ermita de A Lanzada en Sanxenxo Gonzalo Salgado

El presidente de la Comunidad de Montes de Noalla, Roberto Garrido, solicita que el Concello de Sanxenxo instale una pasarela para facilitar el acceso a la playa que se encuentra bajo la Ermita de A Lanzada. Garrido asegura que para acceder a este pequeño arenal es necesario atravesar una rocas que pueden resultar un peligro para bañistas y visitantes. “Van moitos nenos e poden resvalar aí”, explica y es que además insiste en que se trata de una playa que, aunque pequeña, mueve a mucha gente por la ubicación en la que se encuentra. Sobre todo ahora, con el arranque del periodo estival.

El presidente de los comuneros señala que ya le trasladó esta petición al concejal de Turismo y Playas, Juan Deza, pero por el momento continúa a la espera de una respuesta por parte de la administración local.

Solo durante el verano

También aclara que podría tratarse de una pasarela que se instale solo durante los meses de verano y, posteriormente, se pueda retirar. Pero la idea, tal y como argumenta, sería colocarla justo donde terminan las escaleras que dan acceso a la playa. “A xente xa non baixa porque teñen que pasar por enriba de tanta pedra que ao final é perigoso”, sentencia el presidente.