Los trabajos para unir el paseo de Silgar con Punta Vicaño comenzarán en septiembre 

Paseo de Silgar tras las mejoras de los últimos meses Cedida

El Concello de Sanxenxo finaliza todos los trabajos de mejora para poner a punto el paseo de Silgar, el mirador y su enlace con un futuro sendero hasta Punta Vicaño que se comenzará a construir en el mes de septiembre.

En febrero los temporales que azotaron la comarca provocaron importantes daños en el final del paseo de Silgar, se derrumbó un talud y el muro que lo sustentaba por las lluvias, el viento y el oleaje. La urgencia llevó al Concello a realizar una primera actuación en la que, a través de una excavación profunda, se pudo iniciar la construcción de un nuevo muro que garantizase la estabilidad de la zona y su entorno.

A la vez que se estaban realizando los trabajos de reparación de la zona afectada, el gobierno gestionó nuevas actuaciones que permitieran la mejora del tramo de Silgar comprendido entre la Rúa Ourense y Punta Vicaño. Esta segunda actuación, que finaliza ahora, ha consistido en la ampliación del adoquinado de prioridad peatonal, la mejora del mirador y el tramo final del paseo. La actuación está prácticamente terminada y en estos días quedará colocado la mayor parte del acero de la balustrada.

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Actuaciones realizadas

Entre las actuaciones realizadas en estos meses se encuentra: una plataforma de adoquinado de prioridad peatonal; 850 metros cuadrados de pavimento de piedra, que incluye el mirador y la acera del paseo; un nuevo muro para contener el desnivel entre el mirador y el paseo; una escalera de granito entre el mirador y el paseo; una barandilla de acero inoxidable en el tramo del enlace, así como una escalera y separación entre el paseo y el mirador; refuerzo de la barandilla de piedra con acero inoxidable en el tramo más alto del muro, para cumplir la normativa de seguridad vigente; una zona ajardinada; y finalmente, un enlace al mirador con la proyección de un futuro sendero que bordeará las rocas hasta el parque de Punta Vicaño.

Esta última actuación tendrá que esperar por el momento, ya que está previsto que comience en el mes de septiembre.