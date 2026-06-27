La Diputación trabaja ya para crear una nueva campaña promocional del destino Rías Baixas

La playa de Silgar, en Sanxenxo, uno de los atractivos del destino Rías Baixas D.A.

La Diputación de Pontevedra da luz verde al expediente de contratación para poner en marcha la próxima campaña del destino Rías Baixas. Para esta se prevé una inversión inicial de 225.000 euros, con posibilidad de prórroga, lo que elevaría la inversión hasta los 750.000 euros.

El presidente de la Diputación, Luis López, señaló que esta campaña “seguirá apostando por consolidar a provincia como un destino turístico sostible, de calidade e con capacidade de desestacionalización, como xa o vimos facendo con A túa meta, o teu destino, Cando volves? e 100% Rías Baixas”.

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El contrato incluye conceptos como la creatividad, el diseño y la coordinación de la campaña de promoción, la elaboración de piezas audiovisuales y publicitarias para todos los soportes, así como actos de presentación del destino tanto dentro como fuera de la provincia, entre ellos la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que cada año se celebra en Madrid.

A través de esta nueva campaña, la Diputación busca consolidar la marca turística Rías Baixas como referente de calidad, sostenibilidad y diversidad en su oferta turística, así como promocionar el conjunto del territorio procurando visibilidad para los 61 municipios que conforman la provincia. También se pretende atraer nuevos perfiles de visitantes mediante una oferta vinculada a aspectos como la cultura, la gastronomía, la naturaleza, el deporte y el patrimonio, además de incrementar la notoriedad internacional del destino y reforzar la fidelización en el mercado nacional.