Una colisión entre tres vehículos provoca retenciones importantes en la vía rápida en Noalla

Uno de los vehículos implicados en la colisión Cedida

Una colisión múltiple entre tres vehículos en vía rápida que conecta con la Autovía do Salnés movilizó a los servicios de emergencias esta mañana.

Fue en la VG-4.1, a la altura del lugar de Salgueiro do Mato, en la parroquia de Noalla, cuando un vehículo que circulaba en dirección Sanxenxo invadió el carril contrario golpeando el lateral de un vehículo y embistiendo a otro. En el choque ambos conductores resultaron heridos y uno de ellos fue derivado al Hospital con daños leves, según apuntaron en un primer momento los operarios.

El accidente produjo retenciones importantes al quedar la vía cubierta por restos de los vehículos implicados en la colisión. Por ello se solicitó la intervención del equipo de mantenimiento de carreteras para limpiar la zona, pero no fue necesario desviar el tráfico.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico, Emerxencias Sanxenxo y Urxencias Sanitarias de Galicia - 061.