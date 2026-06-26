Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Una colisión entre tres vehículos provoca retenciones importantes en la vía rápida en Noalla

El siniestro se produjo cuando un vehículo que circulaba en dirección Sanxenxo invadió el carril contrario golpeando el lateral de un vehículo y embistiendo a otro

Fátima Pérez
26/06/2026 12:25
Uno de los vehículos implicados en la colisión
Uno de los vehículos implicados en la colisión
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Una colisión múltiple entre tres vehículos en vía rápida que conecta con la Autovía do Salnés movilizó a los servicios de emergencias esta mañana.

Fue en la VG-4.1, a la altura del lugar de Salgueiro do Mato, en la parroquia de Noalla, cuando un vehículo que circulaba en dirección Sanxenxo invadió el carril contrario golpeando el lateral de un vehículo y embistiendo a otro. En el choque ambos conductores resultaron heridos y uno de ellos fue derivado al Hospital con daños leves, según apuntaron en un primer momento los operarios.

El accidente produjo retenciones importantes al quedar la vía cubierta por restos de los vehículos implicados en la colisión. Por ello se solicitó la intervención del equipo de mantenimiento de carreteras para limpiar la zona, pero no fue necesario desviar el tráfico.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico, Emerxencias Sanxenxo y Urxencias Sanitarias de Galicia - 061.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620