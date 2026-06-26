Sanxenxo cocinará la tortilla más grande del mundo como parte de su programa estival

El concejal de Cultura y Eventos, Xoán Pérez, durante la presentación de la programación estival Cedida

Sanxenxo disfrutará de una amplia y variada programación cultural este verano, pensada para todos los públicos y para las siete parroquias del municipio con Tardeos Musicales, Concertos na Rúa y la elaboración de la tortilla “máis grande do mundo” entre las novedades de este año. El concejal de Cultura y Eventos, Xoán Pérez, presentó hoy el programa completo que arrancará el próximo 3 de julio y se podrá disfrutar hasta finales de septiembre.

III Ciclo Internacional de Maxia y Cine na Rúa

Pérez aseguró que este año el Concello se centra en las parroquias, por ello, además de celebrar el III Ciclo Internacional de Maxia con cinco actuaciones -una por parroquia-, también llevará el Cine na Rúa a estos lugares con ‘Buffalo Kids’ en Nantes, ‘Wallance y Gromit’ en Noalla, ‘Odio el verano’ en Dorrón, ‘Rondallas’ en Vilalonga y ‘la Familia Benetón’ en Bordóns.

La tortilla más grande del mundo

Este año una de las grandes novedades llegará el 5 de septiembre con la elaboración de la tortilla más grande del mundo “mitade será con cebola e mitade sen cebola”, apuntó Pérez destacando la existencia de un debate histórico.

Tardeos Musicales, Concertos na Rúa, actuaciones y espectáculos

Otra de las novedades serán los Tardeos Musicales con seis actuaciones en Sanxenxo y seis en Portonovo, así como los Concertos na Rúa todos los domingos a las 12:30 horas, de nuevo en Portonovo. El verano traerá además ocho grandes actuaciones y espectáculos que serán siempre los jueves en Sanxenxo, los viernes en Portonovo y los sábados en las distintas parroquias. Todos a las 22:00 horas.

Tradición y patrimonio

Por otro lado, en tradición y patrimonio se arrancará con Portugal no Camiño, pero también se podrá disfrutar de la IX Muiñada Soalleira de Dorrón, la Feira de Produtos Galegos, la Festa Labrega de Bordóns, o la XVI Xornadas Sanxenxo na Historia, entre otras citas.

Para los jóvenes y la cultura urbana

El programa también contempla un apartado para los jóvenes y la cultura urbana con el Urban Feira o el Oceanis Festival 2026 el sábado 4 de julio. Después habrá el Campeonato Mundial de Colchonetas y la Milla Vila de Sanxenxo, así como las fiestas populares que cada año organizan las comisiones como la Festa Ye-Yé en Bordñons, la de la Bicileta en Vilalonga, la Ostra en Noalla, la Festa do Verán en Dorrón, o la Cebola.

Exposiciones y las artes escénicas

Finalmente, tampoco faltarán las exposiciones y las artes escénicas con el Festival Internacional de Narración Oral Atlántica o la II Gala Sanxenxo Maxia Festa que completarán un gran programa de actividad estival en el municipio.