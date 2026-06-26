Sanxenxo cocinará la tortilla más grande del mundo como parte de su programa estival
El Concello presentó hoy su amplia oferta de actividades para este verano con foco en las parroquias
Sanxenxo disfrutará de una amplia y variada programación cultural este verano, pensada para todos los públicos y para las siete parroquias del municipio con Tardeos Musicales, Concertos na Rúa y la elaboración de la tortilla “máis grande do mundo” entre las novedades de este año. El concejal de Cultura y Eventos, Xoán Pérez, presentó hoy el programa completo que arrancará el próximo 3 de julio y se podrá disfrutar hasta finales de septiembre.
III Ciclo Internacional de Maxia y Cine na Rúa
Pérez aseguró que este año el Concello se centra en las parroquias, por ello, además de celebrar el III Ciclo Internacional de Maxia con cinco actuaciones -una por parroquia-, también llevará el Cine na Rúa a estos lugares con ‘Buffalo Kids’ en Nantes, ‘Wallance y Gromit’ en Noalla, ‘Odio el verano’ en Dorrón, ‘Rondallas’ en Vilalonga y ‘la Familia Benetón’ en Bordóns.
La tortilla más grande del mundo
Este año una de las grandes novedades llegará el 5 de septiembre con la elaboración de la tortilla más grande del mundo “mitade será con cebola e mitade sen cebola”, apuntó Pérez destacando la existencia de un debate histórico.
Tardeos Musicales, Concertos na Rúa, actuaciones y espectáculos
Otra de las novedades serán los Tardeos Musicales con seis actuaciones en Sanxenxo y seis en Portonovo, así como los Concertos na Rúa todos los domingos a las 12:30 horas, de nuevo en Portonovo. El verano traerá además ocho grandes actuaciones y espectáculos que serán siempre los jueves en Sanxenxo, los viernes en Portonovo y los sábados en las distintas parroquias. Todos a las 22:00 horas.
Tradición y patrimonio
Por otro lado, en tradición y patrimonio se arrancará con Portugal no Camiño, pero también se podrá disfrutar de la IX Muiñada Soalleira de Dorrón, la Feira de Produtos Galegos, la Festa Labrega de Bordóns, o la XVI Xornadas Sanxenxo na Historia, entre otras citas.
Para los jóvenes y la cultura urbana
El programa también contempla un apartado para los jóvenes y la cultura urbana con el Urban Feira o el Oceanis Festival 2026 el sábado 4 de julio. Después habrá el Campeonato Mundial de Colchonetas y la Milla Vila de Sanxenxo, así como las fiestas populares que cada año organizan las comisiones como la Festa Ye-Yé en Bordñons, la de la Bicileta en Vilalonga, la Ostra en Noalla, la Festa do Verán en Dorrón, o la Cebola.
Exposiciones y las artes escénicas
Finalmente, tampoco faltarán las exposiciones y las artes escénicas con el Festival Internacional de Narración Oral Atlántica o la II Gala Sanxenxo Maxia Festa que completarán un gran programa de actividad estival en el municipio.