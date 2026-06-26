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Sanxenxo

El restaurante ‘O Laberinto’ recoge el sello de certificación Galicia Calidade

Con esta incorporación, Galicia Calidade cuenta ya con 35 establecimientos del sector turístico con servicios certificados

Fátima Pérez
26/06/2026 19:05
Acto de entrega del sello de certificación de Galicia Calidade
Acto de entrega del sello de certificación de Galicia Calidade
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El director de Turismo, Xosé Merelles, entregó esta mañana el sello de certificación de Galicia Calidade al establecimiento ‘O Laberinto’, ubicado en Sanxenxo. En el acto, en el que estuvo acompañado por la directora gerente del sello de garantía, Ana Méndez, se firmó el contrato con el establecimiento y también se realizó una visita a sus instalaciones.

El restaurante ‘O Laberinto’ está situado en el Puerto de Sanxenxo, con vistas a la costa y destaca, tal y como apunta Turismo, por el cuidado en la elaboración de sus platos, fundamentalmente mariscos y pescados de la zona.

Con esta incorporación, Galicia Calidade cuenta ya con 35 establecimientos del sector turístico con servicios certificados. De ellos, 30 corresponden al ámbito de la restauración, muchos de los cuales combinan también el servicio de alojamiento.

Cinco establecimientos turísticos certificados

En Sanxenxo, la marca de garantía registra un total de cinco establecimientos turísticos certificados en el ámbito de la restauración: ‘O Berberecho’, ‘Hotel Nanín’, ‘Gran Talaso de Sanxenxo’, el citado ‘O Laberinto’ y ‘Nauta Sanxenxo’. Además, este último también cuenta con la distinción de Galicia Calidade en el apartado de actividades náuticas deportivas.

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