Intervienen en Portonovo más de tres toneladas de sardina en un operativo de control por San Xoán

Los kilos de sardina incautados en Portonovo Cedida

Un operativo especial del Seprona de Pontevedra para controlar la actividad pesquera con motivo de la víspera de San Xoán, intervino más de 3.200 kilos de sardina en Portonovo (Sanxenxo).

En concreto los agentes localizaron en una embarcación 8.219 kilos de sardina, de los cuales más de 3.000 estaban injustificados y superaban por tanto el cupo permitido. Esta se considera una falta grave de trazabilidad y control de cuotas tal y como recoge el artículo 137 de la Ley 11/11/2008 dentro de las infracciones en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos pesqueros.

Al tratarse de más de 3 toneladas de sardina sin registrar, los agentes entendieron que esta captura se podía asumir como ilegal, al sobrepasar con mucha solvencia las cifras permitidas.

Sanción y decomiso

En cuanto a la sanción, esta puede oscilar entre los 301 a 60.000 euros y, además de la multa económica, la Ley de Pesca de Galicia estipula medidas adicionales para este tipo de infracciones graves, como es el decomiso de los productos obtenidos ilegalmente.