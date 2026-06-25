Finaliza la obra para rehabilitar el Centro de Interpretación de A Telleira en Vilalonga

Centro de Interpretación de A Telleira en Vilalonga Cedida

El Concello finaliza la rehabilitación y musealización del Centro de Interpretación de A Telleira que se convertirá en un nuevo polo de atracción turística en la parroquia de Vilalonga.

El edificio fue construido en 2003, con una superficie de 2.504 metros cuadrados, y se encuentra dentro del Complejo Intermareal Umia-O Grove, un ecosistema de gran valor ecológico que forma parte del Listado de Humedales de Importancia Internacional (Ramsar), ha sido declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y está catalogado como Espacio Natural en régimen de Protección General.

Tras la mejora integral, el edificio albergará las actividades para las que fue concebido, pero aumentando sus estándares ambientales interiores y la eficiencia energética. La redistribución del espacio interior incluye un espacio para la oficina de Medio Ambiente, la sede de SEO BirdLife, una sala de exposición, sala multiusos, sala audiovisual o una tienda temática, entre otros.

En cuanto al contenido, la musealización incluye una zona audiovisual en el antiguo horno de A Telleira en la que se explica el proceso de elaboración del barro, tres espacios con juegos para niños, paneles y mesas explicativas.