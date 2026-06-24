‘The Burger Cup’ aterriza en Sanxenxo del 3 al 12 de julio con diez locales participantes

El campeonato reúne a algunos de los locales más virales del momento Cedida

Sanxenxo acogerá del 3 al 12 de julio ‘The Burger Cup’, el campeonato de hamburguesas que reúne a algunos de los locales hosteleros más virales del momento en un evento en el marco del festival Costa Feira pero con entrada gratuita y una programación pensada para todos los públicos.

Así, durante diez días, locales y visitantes podrán disfrutar de hamburguesas gourmet, música en directo, DJs, actividades familiares y distintas propuestas de foodtrucks. En cuanto a los horarios, el espacio estará abierto de lunes a jueves, de 19:00 a 01:00 horas; viernes y sábado, de 19:00 a 03:00 horas; y domingo de 19:00 a 01:00 horas.

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Entre las hamburgueserías participantes estarán Burger Lab, Burger’s Mafia, Capitano Burger, Champineta, Gosso, Hunter Smash, Lame, Smash Ganic y Vulcano Grill. Y en la parte de propuestas dulces estará El Señor de las Donas.

La votación

Los asistentes podrán degustar estas elaboraciones y votar por su favorita mediante un código QR que se facilitará por cada consumición. El evento finalizará con una entrega de premios en la que se coronará a la mejor hamburguesa elegida por el público.