Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo 

‘The Burger Cup’ aterriza en Sanxenxo del 3 al 12 de julio con diez locales participantes

Será en el marco del festival Costa Feira, pero con entrada gratuita y con algunos de los locales de hamburguesas más virales del momento 

Fátima Pérez
24/06/2026 22:02
El campeonato reúne a algunos de los locales más virales del momento
El campeonato reúne a algunos de los locales más virales del momento
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Sanxenxo acogerá del 3 al 12 de julio ‘The Burger Cup’, el campeonato de hamburguesas que reúne a algunos de los locales hosteleros más virales del momento en un evento en el marco del festival Costa Feira pero con entrada gratuita y una programación pensada para todos los públicos.

Así, durante diez días, locales y visitantes podrán disfrutar de hamburguesas gourmet, música en directo, DJs, actividades familiares y distintas propuestas de foodtrucks. En cuanto a los horarios, el espacio estará abierto de lunes a jueves, de 19:00 a 01:00 horas; viernes y sábado, de 19:00 a 03:00 horas; y domingo de 19:00 a 01:00 horas.

Presentación del festival Costa Feira en Sanxenxo

El Costa Feira prevé crecer: más de 60.000 asistentes, 19 días de fiesta y la creación de 300 empleos directos

Más información

Entre las hamburgueserías participantes estarán Burger Lab, Burger’s Mafia,  Capitano Burger, Champineta, Gosso, Hunter Smash, Lame, Smash Ganic y Vulcano Grill. Y en la parte de propuestas dulces estará El Señor de las Donas.

La votación

Los asistentes podrán degustar estas elaboraciones y votar por su favorita mediante un código QR que se facilitará por cada consumición. El evento finalizará con una entrega de premios en la que se coronará a la mejor hamburguesa elegida por el público. 

Cartel del ‘The Burger Cup’
Cartel del ‘The Burger Cup’
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620