Los detenidos durante uno de los robos que cometieron Cedida

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional desarticulan un grupo criminal formado por seis individuos con experiencia en robos con fuerza en bancos de todo el territorio nacional que delinquió también en Sanxenxo. Los acusados sustraían vehículos de alta gama, les cambiaban las placas de matrícula y empleaban herramientas especializadas para cometer sus delitos.

La investigación se inició en marzo de 2025, cuando se cometió un robo con violencia e intimidación con armas de fuego en un hotel en Sanxenxo. A finales del mismo año se detectó un incremento de robos en entidades bancarias de la provincia de Madrid y en provincias limítrofes.

Tras realizar un primer análisis se logró obtener información sobre un posible grupo criminal asentado en el sur de Madrid, que sustraía vehículos de alta gama en diferentes localidades de la provincia les cambiaban las placas de matrícula y, una vez modificadas, se desplazaban hasta pequeñas localidades de la geografía española para, durante la madrugada, inutilizar las medidas de seguridad de las entidades bancarias cortando el cableado o los inhibidores de frecuencia.

Ya en el interior de la entidad bancaria, utilizaban herramientas especializadas con las que desencajaban la caja fuerte. De esta manera, llegaron a sustraer 132.000 euros en una sola noche.

Registros e incautación

Los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional realizaron un total de nueve registros en las provincias de Madrid, Barcelona y Toledo, logrando detener a los seis integrantes que formaban el grupo criminal. Además, durante su actuación intervinieron dos armas de fuego cortas, cuatro armas simuladas, dos armas largas, una caja fuerte de uno de los bancos, una herramienta hidráulica para la apertura forzada, varios chalecos de Guardia Civil y Policía Nacional, chalecos antibalas, un detector de baliza, inhibidores, grilletes, una troqueladora de placas de matrícula, juegos de placas de matrícula falsas, llaves y utensilios para la sustracción de vehículos, ochos vehículos de alta gama, cuatro vehículos sustraídos, 26.000 euros en efectivo, así como nueve relojes de alta gama y diversas joyas.

Prisión provisional

A los seis detenidos se le imputan judicialmente la pertenencia a grupo criminal, robo con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas, falsedad documental, blanqueo de capitales, robo con fuerza, robo/hurto de uso de vehículo, usurpación de funciones y un delito contra la seguridad vial, sumando en total veinticinco hechos delictivos.

Los seis detenidos ingresaron en prisión provisional tras decretarlo la autoridad judicial competente.