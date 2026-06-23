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Sanxenxo 

La Xunta impulsa en Sanxenxo su campaña de sostenibilidad y prevención para este San Xoán

La iniciativa busca concienciar sobre la importancia de minimizar el impacto ambiental de las celebraciones de esta noche y contribuir a mantener limpios los arenales 

Fátima Pérez
23/06/2026 17:59
La Xunta presenta ‘Reciclar é coidar do San Xoán’
La Xunta presenta ‘Reciclar é coidar do San Xoán’
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La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, recordó hoy la importancia de celebrar una noche de San Xoán que “non deixe pegada” en el entorno durante la presentación de la campaña ‘Reciclar é coidar do San Xoán’, una iniciativa con la que el gobierno autonómico busca concienciar a la población sobre la importancia de minimizar el impacto ambiental de las celebraciones de esta noche y contribuir, entre todos, a mantener limpios los arenales y los espacios naturales de Galicia.

En concreto, durante su visita a Sanxenxo, Vázquez hizo entrega del decálogo de buenas prácticas, un listado de consejos que deben tenerse en cuenta tanto para preparar la noche de San Xoán, como durante y después de la celebración. En total, y tal y como apuntan desde la Xunta de Galicia, se repartieron más de mil folletos en distintos puntos de la autonomía y se realizaron varias publicaciones en redes.

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“Eleximos Sanxenxo porque é un exemplo para outros moitos municipios autorizando as cacharelas en espacios públicos e en praias só urbanas”, apuntó Vázquez quien también pidió responsabilidad y “sentidiño” para prevenir riesgos dadas las altas temperaturas que se prevén para esta noche. 

Más de 200 hogueras

En total, en Sanxenxo se prenderán más de 200 hogueras, de las que unas 180 serán en fincas privadas, 8 en la playa de Caneliñas, 10 en Silgar, 2 en Panadeira, y cuatro en diferentes espacios públicos del municipio.

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