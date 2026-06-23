La cifra de visitas extranjeras supera por primera vez a la de nacionales en las Rías Baixas

Playa de Silgar, en Sanxenxo Gonzalo Salgado

La Diputación de Pontevedra confirma que, por primera vez en la historia del destino Rías Baixas, los visitantes internacionales superan a los nacionales mientras que Sanxenxo continúa posicionándose como el municipio con datos más destacados en materia de ocupación. En el mes de mayo un 51% de los turistas provenían del extranjero, lo que supone un incremento del 12% con respecto al mismo mes de 2025.

Tal y como apuntó el presidente de la Diputación, Luis López, tras dar a conocer estas cifras, se trata de un objetivo cumplido, ya que desde su llegada al gobierno asegura que se fijaron como prioridad, en el marco de la estrategia turística, “impulsar a internacionalización do destino e a captación de visitantes estranxeiros, redobrando a participación nas feiras internacionais máis importantes do mundo como Berlín, Londres, Lisboa e Madrid. Estes datos revalidan que imos polo bo camiño, que estamos xa a colleitar os froitos dun traballo ben feito”, apuntó.

En Pontevedra casi el 35% de los visitantes que llegaron a Galicia

En cuanto a datos provinciales, Pontevedra registró casi el 35% de los visitantes que llegaron a Galicia y un incremento del 2% de ocupación hotelera con respecto a mayo de 2025. Entre los municipios más destacados en datos de ocupación destaca Sanxenxo con un crecimiento del 12% frente al año anterior.

Además, en lo que llevamos del mes de junio, la sede de Turismo Rías Baixas ha registrado ya la llegada de más de 2.300 personas destacando visitantes de Alemania, Francia, Portugal y Estados Unidos. Entre los españoles los destinos de procedencia son, principalmente, Madrid y Barcelona, y uno de los motivos de visita más repetido es el Camino de Santiago y la oferta de ocio.