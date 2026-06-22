Sanxenxo autoriza un total de 207 hogueras de San Xoán con una previsión de 2.669 asistentes

Las playas en las que se enciendan hogueras deberán ser desalojadas a las 6.00 horas

Un total de 207 es el número de autorizaciones que el Ayuntamiento de Sanxenxo tramitó para el encendido de las hogueras de San Xoán. Según i9nformaron fuentes municipales, la gran mayoría de ellas, concretamente 183, se realizarán en fincas privadas, otras ocho será en la playa de Caneliñas, diez en el arenal de Silgar, dos en el de Panadeira y cuatro en otros diferentes espacios públicos. En los permisos otorgados se contempla, además, el número de participantes, por lo que el gobierno local prevé que acudan a la totalidad de hogueras programadas un total de 2.669 personas. En este sentido, la Administración local precisó que la afluencia prevista este año a las luminarias supone la cifra más alta de las últimas ediciones.

Por este motivo, el Ayuntamiento sanxenxino pondrá en marcha un operativo especial de la Policía Local, de Emergencias y del servicio municipal de limpieza. También detalla que el horario de vigencia para la autorización de las hogueras será exclusivamente para la velada del martes al miércoles, en concreto, desde las diez de la noche hasta la seis de la madrugada del día 24, periodo en el que se confirma que estará prohibido el baño.

Las personas con autorización podrán bajar el materia para las hogueras a la playa a partir de las 21.00 y nueve horas después deberán estar evacuadas las playas para proceder a su limpieza, garantizando que estarán en perfectas condiciones a primera hora de la mañana para la llegada de los bañistas.

Tiendas y farolillos

Por motivos de seguridad, desde el Ayuntamiento de Sanxenxo se comunica que no estará permitido el uso de tiendas de campaña ni tampoco de farolillos tailandeses. Otras medidas preventivas que se deberán adoptar en las hogueras serán la colocación de vallas para delimitar los espacios autorizados y bidones para la recogida de ceniza.

Entre los requisitos exigidos para poder realizar las hogueras en dichos arenales se encuentra la quema únicamente de leña limpia y en ningún caso de materiales plásticos, maderas pintadas o con clavos. Tampoco se podrán llevar a la playa botellas o vasos de vidrio, ni reproducir música con un volumen que pueda molestar a zonas rodeadas de viviendas. Por otro lado, El Ayuntamiento sanxenxino mantiene abierto hasta el jueves 25 de junio el plazo para los permisos de las hogueras de San Pedro.