La asociación San Pedro de Bordóns celebra sus 25 años con una amplia programación

El presidente, Estaban Miniño y el edil de Cultura, Xoán Manuel Pérez Cedida

La Asociación Cultural San Pedro de Bordóns cumple 25 años y lo hace con una amplia programación. El presidente, Esteban Miniño, acompañado del concejal de Cultura y Eventos, Xoán Manuel Pérez, presentaron ayer en la Casa do Sear, que también cumple su 25 aniversario, el calendario de actividades.

La programación arranca este domingo con la tradicional Fogueira de San Pedro con sardiñada y churrascada en el entorno de la iglesia. No faltará la música y la batukada a cargo de Queimacasas. El sábado 11 de julio, Bordóns festejará la tercera edición de la Festa Ye-Yé en la que se anima a los vecinos a caracterizarse de los años 60, 70 y 80 para disfrutar de música y concursos. No faltarán los foodtrucks atendidos por locales de la zona. Será a las 22 horas en la Praza de Manuel Cortés.

El 31 de julio, la asociación conmemora el 25 aniversario con música y bailes en el entorno de la iglesia. El 1 de agosto se celebra San Roque con la orquesta Cuarta Calle y, al día siguiente, se fetejará el Día del Carmen con la orquesta Solara.

El el 22 de agosto se pondrá el broche de oro a la programación con la XV Festa Labrega en la Praza de Manuel Cortés. La jornada comenzará con una ruta para a las 13 horas reponer fuerzas con una mejillonada y empanada casera. En las pistas polideportivas habrá un torneo de billarda y en la Praza de Manuel Cortés juegos populares y tradicionales. Por la tarde, de la animación se encargará Os do Barro, Soalleira e Portonovo Canta. También habrá un concurso para el pimiento, el tomate y la patata más grande cultivado en la parroquia. Por la noche, churrascada y queimada gratuita.