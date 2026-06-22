El BNG de Sanxenxo denuncia el “caos” por los cambios en la circulación en el Paseo de Silgar

Señales prohibitivas de paso en Silgar Cedida

El BNG de Sanxenxo denunció mediante un comunicado los “prexuízos e problemas” que provoca la reordenación del tráfico en el entorno de Silgar, “sen previo aviso e sen informar nin á veciñanza nin a profesionais de sectores como o comercio ou a hostalería”.

“Consideramos inaceptable esta maneira de proceder, é algo impropio dun concello referente en turismo, xusto no comezo da tempada estival”, denuncian los nacionalistas, que advierten sobre la falta de comunicación a residentes, visitantes y comercios. “Nós estamos a favor de que se busquen alternativas para reforzar a seguridade dos peóns e mellorar a fluidez do tráfico, pero non a costa de actuar á espaldas da veciñanza”, lamentaron desde el BNG, que echaron en falta “algún tipo de campaña informativa entre residentes, hostaleiros e comerciantes”.

Asimismo, el Bloque advierte que, tal y como está redactado el bando, “semella que só van poder facer tarefas de carga e descarga nos horarios estipulados, é dicir, de 7.30 a 12.00 horas pola mañás e de 17.00 a 19.00 horas polas tardes”, lo que ha creado inquietud entre los repartidores y negocios de la zona de Silgar.