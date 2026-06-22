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Sanxenxo

El BNG de Sanxenxo denuncia el “caos” por los cambios en la circulación en el Paseo de Silgar

Redacción
22/06/2026 17:18
Señales prohibitivas de paso en Silgar
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El BNG de Sanxenxo denunció mediante un comunicado los “prexuízos e problemas” que provoca la reordenación del tráfico en el entorno de Silgar, “sen previo aviso e sen informar nin á veciñanza nin a profesionais de sectores como o comercio ou a hostalería”.

“Consideramos inaceptable esta maneira de proceder, é algo impropio dun concello referente en turismo, xusto no comezo da tempada estival”, denuncian los nacionalistas, que advierten sobre la falta de comunicación a residentes, visitantes y comercios. “Nós estamos a favor de que se busquen alternativas para reforzar a seguridade dos peóns e mellorar a fluidez do tráfico, pero non a costa de actuar á espaldas da veciñanza”, lamentaron desde el BNG, que echaron en falta “algún tipo de campaña informativa entre residentes, hostaleiros e comerciantes”.

Asimismo, el Bloque advierte que, tal y como está redactado el bando, “semella que só van poder facer tarefas de carga e descarga nos horarios estipulados, é dicir, de 7.30 a 12.00 horas pola mañás e de 17.00 a 19.00 horas polas tardes”, lo que ha creado inquietud entre los repartidores y negocios de la zona de Silgar.

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