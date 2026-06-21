Sanxenxo saca a contratación por 1,8 millones de euros la ejecución de senda litoral de conexión del Paseo de Silgar con Avenida Rafael Picó
El Gobierno local prevé que su ejecución podría iniciarse en el próximo mes de septiembre
El Ayuntamiento de Sanxenxo sacó a contratación la conexión del litoral de la capital del municipio y Portonovo por 1,8 millones de euros, financiada a partes iguales por la Diputación de Pontevedra y la Administración local. El ejecutivo local considera que es una actuación “doble”, al crear una senda por las rocas desde el Paseo de Silgar al mirador del parque de Punta Vicaño, e incluir la sustitución de la pasarela de la playa de Baltar y la mejora de su sistema dunar.
“El proyecto es muy respetuoso con el medio, a la vez que humaniza, embellece y mejora la accesibilidad del tramo de 8 kilómetros más transitado del Sendero Azul que va desde la punta del espigón del puerto deportivo de Sanxenxo a la playa de Caneliñas, en Portonovo”, señalan desde el ejecutivo local. Las obras afectarán a los entornos de dos playas urbanas muy distintas entre ellas, pero que se complementan y que, “a partir de esta actuación, ganarán atractivo y estarán comunicadas, sobre todo, para los miles de vecinos y visitantes que pasean entre el Paseo de Silgar y la Avenida Rafael Picó”, subraya el equipo de gobierno.
El proyecto actúa a lo largo de 1.622 metros divididos en 3 zonas. Una de ellas es un tramo de 374 metros de largo por 3 de ancho que discurrirá por el borde del mar entre el Paseo de Silgar y el mirador de Punta Vicaño. Al tratarse de la zona de mayor dificultad, con rocas, se instalará una plataforma de composite sobre micropilotes e incluye barandillas de acero, balizas y proyectores de luz.
Otra zona afecta a un tramo de 614 metros entre el mirador de Punta Vicaño y el acceso a la playa de Baltar con una intervención menor, que consiste en reparar los puntos deteriorados de la senda que atraviesa el parque de Punta Vicaño y la creación de algún tramo del vial y acceso a la playa de Baltar. Y se sustituirá la pasarela de 634 metros con balizas y proyectores de luz, y se prevén acciones para facilitar el crecimiento de la duna, como la elevación de la pasarela de madera para evitar que impida el crecimiento de la duna como ocurre ahora.