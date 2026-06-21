El PSOE sanxenxino denuncia el caos causado por múltiples obras y cambios en la movilidad a la vez

Juan José Portela es secretario de Organización y Comunicación del PSOE EC

La agrupación local del PSOE de Sanxenxo denuncia que la situación del municipio es un “caos”. Así lo afirma su secretario de Organización y Comunicación, Juan José Portela, que afirmas que el gobierno local “volve apostar por executar múltiples actuacións e cambios na mobilidade ao mesmo tempo, sen información suficiente, sen participación veciñal e sen alternativas claras para minimizar o impacto sobre a vida diaria dos residentes”.

A juicio del representante de la formación socialista, la localidad se enfrenta a la quinta o sexta reordenación del tráfico en pocos años y que, “unha vez máis, os cambios chegan sen exposición pública previa e ás portas da tempada alta, nun momento no que veciños, traballadores e empresas precisan estabilidade e boa planificación”. Portela sostiene que “o resultado está á vista de todos: dificultades de circulación, confusión nos accesos, problemas para aparcar e máis tempo perdido para facer xestións tan básicas como acudir ao banco, ás administracións públicas, aos comercios ou aos propios postos de traballo”.

El PSOE indica que el problema no afecta sólo al verano, pues sostiene que Sanxenxo es un municipio de más de 17.000 habitantes durante todo el año “que merece unha planificación seria das obras e da mobilidade”. Y agregó que, sin poner en duda que las actuaciones son necesarias y muchas de ellas pueden ser positivas, “non se pode converter o municipio nunha sucesión permanente de cambios, cortes e improvisacións”, precisó, a la vez que defendió que las obras deben hacerse con planificación, diálogo y transparencia, escuchando antes a vecinos, comerciantes y afectados.

“Modernizar Sanxenxo é compatible con respectar o día a día de quen vive aquí todo o ano. Gobernar non consiste en acumular obras e anuncios, senón en planificar, informar e evitar que os veciños paguen as consecuencias dunha mala organización”, concluyó Portela.