Sanxenxo amplía la zona peatonal del paseo marítimo y suma plazas para aparcar

La Rúa Vigo en Sanxenxo Cedida

Las mejoras que ejecutó el Concello en las últimas semanas tenían por objetivo potenciar la prioridad peatonal del paseo de Silgar y reducir el tráfico innecesario en un espacio emblemático. Tras la segunda fase del adoquinado, entre las rúas Ourense y Rosalía de Castro, se limita ahora la circulación a vehículos de residentes con garaje, servicios de hostelería-comercio y taxis. Al mismo tiempo, se incrementan las plazas de aparcamiento en las calles adyacentes.

Con la ampliación de la plataforma adoquinada, el Concello busca avanzar en la humanización y el impulso de la actividad comercial de la fachada marítima de la villa. Y, como ya se hizo con la primera fase, se establece la prioridad peatonal y se limita la circulación a los vehículos estrictamente necesarios.

Nueva ordenación de tráfico

En cuanto a las mejoras en la circulación y la accesibilidad de Sanxenxo y Portonovo, los vecinos podrán disfrutar ahora de la ampliación del acceso a la Rúa Vigo desde Luis Rocafort. Además, se cambia el sentido de la dirección de la calle para facilitar el paso a las calles Lugo, As Cunchas y Rosalía de Castro.

También se crea un nuevo acceso al puerto deportivo desde Luis Rocafort por la rúa Ramón Cabanillas. La rúa Castelao ahora tiene un solo carril en dirección salida hacia Luis Rocafort para aumentar los estacionamientos en batería y habilitar una nueva parada de autobús.

En la Rúa das Cunchas se mantiene la entrada y salida desde la Rúa Vigo, pero sin la posibilidad de acceder al Paseo de Silgar, salvo autorizados, y la Rúa Rosalía de Castro de bajada con salida a la derecha hacia Rúa Vigo. En la Rúa Lugo y la Avenida Luis Rocafort se han habilitado sendos estacionamientos de motos.

La mejora de la rotonda de Baltar ha permitido abrir un nuevo acceso al paseo de Silgar. Los vehículos podrán entrar por esa rotonda dirección Silgar y salir por la avenida de Vigo y el camino de Baltar a la circunvalación.